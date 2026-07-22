México reclamaría parte de los 15 mil mdd decomisados a “El Mayo”

El Gobierno de México estudia la posibilidad de solicitar una parte de los 15 mil millones de dólares que autoridades de Estados Unidos buscan decomisar a Ismael “El Mayo” Zambada, después de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua por una corte federal de Brooklyn.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará las alternativas jurídicas para determinar si el país tiene fundamentos legales para reclamar una porción de esos recursos, al considerar que las actividades delictivas del capo también provocaron daños y costos a México.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha precisado cuál sería el mecanismo para presentar una eventual solicitud ni el monto que buscaría recuperar. La decisión dependerá del análisis legal que realicen las autoridades mexicanas en coordinación con las instancias competentes.

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El caso tomó relevancia después de que fiscales estadounidenses solicitaran el decomiso de la millonaria fortuna atribuida al narcotraficante como parte de la sentencia en su contra. Sin embargo, especialistas señalan que localizar y acreditar la existencia de todos esos bienes representa uno de los principales retos del proceso.

También formó parte de un episodio que generó tensiones diplomáticas y profundizó la división interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

Editor: Arturo Medina

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