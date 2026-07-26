Sheinbaum concluye gira de trabajo por Morelos y Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó una gira de trabajo por Morelos y Guerrero, donde supervisó proyectos estratégicos y entregó programas del Gobierno de México.

En Morelos, la mandataria encabezó en Zacatepec la entrega de apoyos de los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar a productores cañeros.

Asimismo, visitó Xoxocotla y Cuautla para entregar inmuebles correspondientes al programa Vivienda para el Bienestar, como parte de las acciones de desarrollo social en la entidad.

Te puede interesar: Sheinbaum entrega tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco

Durante su recorrido por Guerrero, Claudia Sheinbaum supervisó obras de la planta de saneamiento en Acapulco, dentro del programa “Acapulco se transforma contigo”.

Finalmente, en el puerto guerrerense encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas prioritarios de su administración.

Te recomendamos: