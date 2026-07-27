Caso Dafne: detienen a director y cuidadora de la Academia Doenitz

Las autoridades de Tamaulipas detuvieron al director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, Jorge Luis “N”, por su probable participación en la muerte de Dafne “N”.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Estrella “N”, señalada como la persona encargada del cuidado directo de la adolescente durante su estancia.

Con estas detenciones suman tres personas aprehendidas por el caso, incluida una joven de 18 años, exalumna de la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

Por su parte, Jorge Luis “N” y Estrella “N” ingresaron durante la madrugada al Centro Integral de Justicia de Altamira, custodiados por agentes de la Policía de Investigación.

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Dafne “N” murió el 16 de julio tras permanecer en un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde autoridades investigan su fallecimiento.

El director del plantel declaró previamente que la adolescente presentó debilidad un día antes de morir y posteriormente perdió el conocimiento mientras se bañaba.

En ese sentido, Jorge Luis “N” aseguró que Estrella “N” se encontraba en el lugar e intentó reanimar a la menor antes de solicitar apoyo médico, sin obtener respuesta.

La Fiscalía estatal mantiene la investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor y determinar responsabilidades.

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