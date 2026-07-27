Isaac del Toro conquista el tercer lugar en el Tour de Francia 2026

El ciclista Isaac del Toro hizo historia al finalizar en el tercer lugar del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio general.

El originario de Ensenada, Baja California, completó una destacada participación y se consolidó como el mejor corredor joven de la competencia internacional.

Con apenas 22 años, Isaac Del Toro obtuvo el maillot blanco, reconocimiento otorgado al mejor ciclista joven, durante la mitad de las 21 etapas disputadas.

🇲🇽 Isaac Del Toro



🤍 Best young rider of the #TDF2026

🤍 Meilleur jeune du #TDF2026 pic.twitter.com/aF0i0Xvd0Z — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

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En la última etapa del Tour, celebrada el 26 de julio, sufrió un problema mecánico que lo obligó a cambiar de bicicleta, aunque conservó su posición general.

El pedalista compartió el podio final con Tadej Pogačar, campeón de la prueba, y Remco Evenepoel, quien terminó en el segundo lugar de la clasificación.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia y destacó su esfuerzo como “orgullo nacional”.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

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