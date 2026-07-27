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domingo, julio 26, 2026
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Isaac del Toro conquista el tercer lugar en el Tour de Francia 2026

Por:
César A. García
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El mexicano Isaac del Toro subió al podio del Tour de Francia 2026. / Foto: AFP.

El ciclista Isaac del Toro hizo historia al finalizar en el tercer lugar del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio general.

El originario de Ensenada, Baja California, completó una destacada participación y se consolidó como el mejor corredor joven de la competencia internacional.

Con apenas 22 años, Isaac Del Toro obtuvo el maillot blanco, reconocimiento otorgado al mejor ciclista joven, durante la mitad de las 21 etapas disputadas.

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En la última etapa del Tour, celebrada el 26 de julio, sufrió un problema mecánico que lo obligó a cambiar de bicicleta, aunque conservó su posición general.

El pedalista compartió el podio final con Tadej Pogačar, campeón de la prueba, y Remco Evenepoel, quien terminó en el segundo lugar de la clasificación.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia y destacó su esfuerzo como “orgullo nacional”.

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