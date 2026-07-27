Ryan Gosling protagonizará una nueva película de “Ghost Rider”

El actor Ryan Gosling se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider, como parte de una nueva película anunciada durante la Comic-Con de San Diego.

El anuncio fue realizado por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante el panel del Hall H, donde también confirmó que el estreno está previsto para 2028.

La película será dirigida por Shawn Levy y contará con un guion de Jonathan Tropper, quien también participa en el desarrollo del filme “Star Wars: Starfighter”.

El director ya trabajó con Marvel al dirigir “Deadpool & Wolverine”, y recientemente trabajó con el protagonista en “Star Wars: Starfighter”, cuyo estreno llegará en 2027.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

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Por su parte, Ryan Gosling será el segundo actor en interpretar a Johnny Blaze en la pantalla grande, personaje que anteriormente fue llevado al cine por Nicolas Cage.

Asimismo, Gabriel Luna dio vida a Robbie Reyes, otra versión de “El Vengador Fantasma”, en la serie “Agents of SHIELD”, aunque su proyecto en solitario fue cancelado.

Ghost Rider debutó en el cine en 2007 con una película producida por Sony Pictures, dirigida por Mark Steven Johnson y protagonizada por Nicolas Cage y Eva Mendes.

El personaje se caracteriza por transformarse en un motociclista envuelto en llamas, utilizar cadenas ardientes, poseer superfuerza y ejecutar la Mirada de Penitencia.

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