San Pedro Cholula fortalece cuidado de espacios públicos

Con el firme compromiso de brindar espacios públicos dignos, seguros y en óptimas condiciones para las y los cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa fortaleciendo las labores de mantenimiento y embellecimiento en parques, jardines y áreas verdes del municipio.

Durante la última semana, la Dirección de Servicios Públicos Generales, a través del área de Parques y Jardines, realizó un total de 91 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, reafirmando el compromiso de la actual administración con la preservación de la imagen urbana y la conservación de espacios de convivencia para las familias.

Entre las principales actividades destacan el mantenimiento permanente en el Zócalo de la ciudad, la recolección de residuos vegetales, la poda formativa de árboles y el retiro de maleza en fraccionamientos, escuelas y templos. Asimismo, las cuadrillas atendieron 10 servicios emergentes reportados por la ciudadanía, dando respuesta oportuna a las necesidades de la población.

Estas acciones se llevaron a cabo en puntos estratégicos de los barrios de Jesús Tlatempa, San Juan Calvario, San Miguel Tianguisnáhuatl y Santa María Xixitla, así como en las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan, San Matías Cocoyotla y San Cristóbal Tepontla.

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