Puebla fortalece prevención de violencia digital contra mujeres

Como parte de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y promover el ejercicio de sus derechos en los entornos digitales, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la estrategia de “Derechos Digitales”, impartida por la activista Olimpia Coral Melo, referente nacional en la defensa de los derechos de las mujeres en internet e impulsora de la Ley Olimpia.

Durante la jornada, a cargo de la Secretaría de las Mujeres, las personas asistentes reflexionaron sobre la importancia de reconocer que la violencia digital es una forma de violencia de género que vulnera la privacidad, la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres, por lo que resulta indispensable fortalecer la cultura de la prevención, la denuncia y el respeto en los espacios digitales.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó el compromiso del Gobierno de la Ciudad para garantizar espacios digitales seguros para las mujeres mediante acciones de prevención y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. Además, reconoció la labor de Olimpia Coral Melo en la defensa de los derechos digitales y el combate a la violencia digital.

“Hoy esta iniciativa avanzamos bajo la visión de nuestra presidenta, la doctora Claudia, y nuestro gobernador, Alejandro Armenta, en donde la dignidad, la privacidad, la autonomía y el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres están en el centro de todas nuestras acciones”, resaltó.

En su mensaje, la secretaria de las Mujeres, Zaira González, destacó que los derechos digitales forman parte de los derechos humanos y que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su información, sus imágenes, su intimidad y a vivir libres de violencia tanto en el espacio físico como en el digital.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres para reconocer las señales de la violencia digital, romper el silencio y acercarse a las instituciones cuando enfrenten este tipo de agresiones.

“La violencia que ocurre en internet también es real y sus consecuencias impactan la vida de las mujeres. Ninguna agresión debe minimizarse y ninguna mujer debe enfrentarla sola”, expresó.

La conferencia también hizo un llamado a involucrar a las familias, a los hombres y a las juventudes en la construcción de entornos digitales basados en el respeto, la corresponsabilidad y el uso responsable de las tecnologías.

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