Construyen canal pluvial para prevenir inundaciones en Xaltepec

Con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger a las familias de la Sierra Norte, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, lleva a cabo la construcción de un canal de desvío pluvial en la junta auxiliar de Xaltepec, municipio de Huauchinango. Esta obra permitirá encauzar eficazmente el agua que baja de los cerros hacia la laguna del mismo nombre y evitar anegaciones en las zonas habitadas durante la temporada de lluvias.

Para estas labores, la dependencia desplegó unidades de los Módulos de Maquinaria a fin de excavar un conducto de aproximadamente 1.5 kilómetros de longitud, cinco metros de ancho y tres de profundidad promedio. Con este trabajo preventivo se garantiza que los sistemas de drenaje no colapsen, prevengan contingencias y protejan la integridad de la población.

La obra beneficia de manera directa a más de 3 mil habitantes de la localidad, así como a la comunidad escolar de primaria, secundaria y bachillerato que diariamente se traslada desde comunidades aledañas hacia sus aulas. De esta forma, se brinda tranquilidad a la población y un trayecto seguro para las y los estudiantes.

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