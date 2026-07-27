“Chicharito” regresa al fútbol profesional con el Atlético Dallas

El futbolista Javier “Chicharito” Hernández regresará a las canchas como jugador insignia del Atlético Dallas, nuevo equipo profesional de la United Soccer League Championship.

El club anunció oficialmente el fichaje del mexicano, quien reforzará al equipo a partir de la temporada 2027 en su objetivo de consolidarse en la máxima categoría de la USL.

Atlético Dallas trabaja desde hace más de dos años en su infraestructura, formación y desarrollo deportivo, mientras algunas categorías juveniles ya compiten oficialmente.

Esta será la segunda experiencia del “Chicharito” en Estados Unidos tras jugar con Los Angeles Galaxy de la MLS y representará su regreso a las canchas desde diciembre de 2025.

Anteriormente, finalizó su segunda etapa con el Club Deportivo Guadalajara antes de alejarse temporalmente de las canchas y ahora volverá con un nuevo reto profesional.

Una Nueva Bestia.

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Peter Luccin será su director técnico

Asimismo, el equipo también anunció a Peter Luccin como director técnico, exjugador francés con experiencia en clubes europeos como Atlético de Madrid y FC Dallas de la MLS.

El exmediocampista también dirigió de forma interina al primer equipo del FC Dallas durante la temporada 2024, además de trabajar con sus fuerzas básicas durante varios años.

La USL Championship contempla implementar ascenso y descenso a partir de 2028, convirtiéndose en la primera liga profesional de EU con este sistema dentro del fútbol actual.

El Primer: Peter Luccin



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