Sólo 60% de los hipertensos en México conocen su condición

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que en México, el 40.5 por ciento de las personas adultas que viven con hipertensión arterial desconocen su condición, a pesar de que la prevalencia nacional de esta enfermedad alcanza el 29.1 por ciento.

La investigación, publicada en la revista Salud Pública de México bajo el título “Hipertensión arterial en adultos y brechas de atención a nivel nacional y estatal, Ensanut 2021-2024”, analizó datos de 34 mil 954 participantes para describir la prevalencia de hipertensión diagnosticada, tratada y controlada, así como estimar el riesgo de eventos cardiovasculares.

Los resultados muestran que la prevalencia es mayor en hombres (31.6%) que en mujeres (27%), y que la condición es 5.4 veces más frecuente en personas de 60 años o más en comparación con adultos jóvenes.

El estudio estima que más de un millón de eventos cardiovasculares (infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones) podrían prevenirse en los próximos 10 años si se lograra normalizar la presión arterial en la población adulta mexicana.

El estudio concluye que la hipertensión sigue siendo un problema de salud pública prioritario, y recomienda medir la presión al menos una vez al año, o con mayor frecuencia en personas mayores de 30 años con sobrepeso, obesidad, diabetes o antecedentes familiares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la hipertensión cuando la presión arterial es igual o superior a 140/90 mmHg en al menos dos mediciones, recomendando dispositivos automáticos validados, medición en reposo, con el brazalete en el brazo, espalda recta y pies apoyados en el suelo.

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