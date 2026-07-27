Hallan cadáver de hombre en habitación de motel en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones de seguridad iniciaron una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una habitación del Motel Luxor, ubicado sobre la calle 7 Norte, entre 2 Oriente y Daniel González, en la zona centro de Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la noche del domingo la víctima, de aproximadamente 50 años de edad, ingresó al establecimiento acompañado de otra persona.

Testimonios recabados entre el personal del hotel señalan que únicamente uno de los ocupantes abandonó el inmueble durante la madrugada, mientras que horas después los trabajadores acudieron a revisar la habitación al notar que el segundo huésped no había salido.

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Al ingresar al cuarto, los empleados localizaron al hombre inconsciente y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos y elementos de seguridad pública confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

Posteriormente, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, mientras personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) efectuó el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la causa de la muerte ni la identidad de la persona fallecida.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar si se trató de un homicidio y establecer la identidad y posible participación de la persona que acompañó a la víctima antes de abandonar el hotel; quien hasta ahora se presume, podría tratarse de un sexoservidor.

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