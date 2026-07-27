Célula de Bienestar Animal en Puebla registra 75% de avance

La construcción de la Célula de Bienestar Animal de Puebla registra un avance del 75 por ciento y se prevé que entre en operación a mediados de septiembre. Este proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, busca convertirse en un complejo especializado en protección y bienestar animal con alcance estatal.

Durante un recorrido por la obra, autoridades destacaron que este espacio pretende convertirse en un referente en materia de bienestar animal, al contar con instalaciones para el rescate, atención médica, campañas de esterilización y un sistema integral de protección jurídica para los seres sintientes. El objetivo es disminuir los casos de maltrato y abandono de animales de compañía y otras especies.

La directora del Instituto de Bienestar Animal, Michele Islas Ganime, informó que el complejo tendrá una extensión de siete hectáreas. En una primera etapa se habilitarán cinco hectáreas, mientras que el desarrollo total contemplará 11 edificios destinados a la atención, rehabilitación y resguardo de los animales.

Entre las áreas que conformarán el complejo se encuentran un crematorio ecológico, espacios para terapias asistidas con caballos, perros y gatos, laboratorios, un área de patología, una planta de producción de alimento, quirófanos para especies pequeñas, medianas y grandes, una zona de rehabilitación y 32 caballerizas. Además, contará con infraestructura para albergar distintas especies domésticas y de granja, con capacidad para 400 perros, 300 gatos, así como espacios destinados a gallos, gallinas, conejos, pollos, burros, becerros y otros animales.

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La obra se desarrolla en un predio de 49 mil 340 metros cuadrados y contempla una construcción de 50 mil 195 metros cuadrados, con una inversión cercana a los 290 millones de pesos. El terreno, que hasta hace algunos meses funcionaba como corralón, es intervenido a marchas forzadas con el objetivo de concluir los trabajos a mediados de septiembre.

Con este centro se busca fortalecer la atención de casos de maltrato animal no solo en la capital, sino en los 217 municipios del estado. Para ello ofrecerá servicios médico-veterinarios, resguardo temporal, alimentación y programas de adopción responsable para perros, gatos y otras especies que requieran protección.

En materia de adopciones, Michele Islas Ganime informó que actualmente cerca de 100 perros y gatos permanecen bajo resguardo del Instituto de Bienestar Animal en espera de encontrar un hogar. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a estos animales.

#Puebla 🐕🐈 La Célula de Bienestar Animal y Protección de los Seres Sintientes registra un avance del 75% y la misma podría entrar en operación a mediados del mes de septiembre.



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Editor: César A. García

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