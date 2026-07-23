Pepe Chedraui presenta Violentómetro Laboral contra acoso y hostigamiento

Como parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui, para consolidar espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencia, presentó el Violentómetro Laboral, una herramienta que permite identificar conductas que, aunque suelen normalizarse en los centros de trabajo, pueden escalar hacia formas de violencia como el acoso y el hostigamiento laboral o sexual.

A través de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Zaira González, el Gobierno de la Ciudad encabeza acciones para la identificación y prevención de la violencia laboral; asimismo, cuenta con la Agencia contra el Acoso y Hostigamiento Laboral y Sexual, un espacio especializado que brinda atención, orientación y acompañamiento jurídico y psicológico a las personas servidoras públicas que enfrentan situaciones de violencia laboral, acoso u hostigamiento sexual.

En su mensaje, el alcalde destacó que, en el Gobierno de la Ciudad, no hay lugar para la violencia contra las mujeres. Por eso mantiene una política de cero tolerancia frente al acoso y cualquier otra conducta que vulnere su integridad, ya sea en el ámbito laboral en el espacio público o en los entornos digitales.

“Priorizamos la prevención, porque para nosotras y nosotros lo más importante es garantizar su dignidad y por supuesto su bienestar”, expresó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 27.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han trabajado alguna vez han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida. Esta realidad evidencia la importancia de fortalecer las acciones de prevención, atención y sensibilización para construir entornos de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia.

En este sentido, Zaira González destacó que la violencia laboral no siempre se manifiesta mediante agresiones visibles, sino también a través de acciones cotidianas como descalificaciones, cargas de trabajo desiguales, exclusión, intimidación o comentarios que afectan la dignidad de las personas.

“Solo aquello que logramos nombrar puede prevenirse. El Violentómetro Laboral nos invita a reconocer conductas que durante mucho tiempo se consideraron normales y que hoy sabemos que vulneran los derechos de las personas”, expresó.

Asimismo, señaló que construir instituciones libres de violencia también significa ofrecer mejores condiciones para quienes integran el servicio público y, con ello, brindar una atención de mayor calidad a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias de prevención, sensibilización y atención que contribuyan a erradicar la violencia laboral y consolidar espacios de trabajo donde el respeto sea la base de la convivencia institucional.

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