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Puebla capital da mantenimiento al Parque Rómulo O’Farril

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

Como parte del compromiso del presidente municipal, Pepe Chedraui, de conservar en óptimas condiciones los espacios públicos para el disfrute de las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo una intervención integral en el Parque Rómulo O’Farril, reafirmando que el mantenimiento de parques es una prioridad para brindar entornos dignos, funcionales y de convivencia.

Durante esta jornada, personal de la Dirección de Calles, Parques y Jardines realizó labores de poda de pasto, chapeo, desorillado, cajeteo y barrido en 3 mil 290 metros cuadrados, además del retiro de seis metros cúbicos de basura y desecho vegetal, acciones que contribuyen a conservar en buen estado las áreas verdes y mejorar la imagen urbana del parque.

Asimismo, se efectuó el mantenimiento de seis juegos infantiles, el lavado y pintura de la fuente, así como el suministro de agua a la misma, acciones que garantizan mejores condiciones de funcionamiento, higiene y conservación de este espacio público para beneficio de quienes lo visitan diariamente.

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