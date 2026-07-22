Pepe Chedraui recibe a equipos rumbo a Festival Máster de Voleibol

Como parte de las acciones para impulsar el deporte y reconocer el esfuerzo de las y los atletas poblanos, el presidente municipal, Pepe Chedraui, sostuvo un encuentro con los equipos de Puebla que participarán en el Festival Máster de Voleibol, competencia que por primera ocasión tendrá como sede la capital del estado.

En este acercamiento, el alcalde les dio la bienvenida a las y los participantes. Aseguró que estas acciones se llevan a cabo de forma coordinada con el gobernador del estado, Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, con el objetivo de seguir atrayendo a la capital eventos deportivos con estas características.

“Que sea un gran éxito para ustedes para sus familias para Puebla, y para poder dar un gran ejemplo de cultura de arte y de deporte para Puebla”, agregó.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que este es uno de los eventos más importantes a nivel amateur en el país. “Quiero agradecer al alcalde por hacer posible este evento, por traerlo por primera vez en Puebla”, abundó.

El alcalde convivió con las y los voleibolistas, escuchó sus experiencias y les deseó éxito en esta importante justa nacional, al tiempo de reiterar el compromiso del Gobierno de la Ciudad con el fortalecimiento del deporte como una herramienta para promover la salud, la convivencia y el desarrollo social.

Este encuentro también permitió reconocer el esfuerzo de quienes representarán a Puebla en el torneo amateur más importante de México para jugadoras y jugadores mayores de 30 años, el cual es avalado por la Federación Mexicana de Voleibol y reunirá a miles de deportistas de todo el país.

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad, Puebla albergará por primera vez este festival, que se desarrollará del 27 de julio al 1 de agosto de 2026 en el Centro Expositor, espacio donde serán instaladas 40 canchas en una superficie superior a 15 mil metros cuadrados para recibir la intensa actividad deportiva.

La edición 2026 contará con la participación de 732 equipos, más de 7 mil 500 jugadoras y jugadores y representantes de todo el país, quienes competirán en las ramas femenil y varonil, consolidando a Puebla como un referente nacional en la organización de eventos deportivos de gran magnitud.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui, y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla refrendan su compromiso de impulsar el deporte, fortalecer la organización de eventos de talla nacional y brindar mayores oportunidades para que las y los poblanos continúen desarrollándose en distintas disciplinas deportivas.

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