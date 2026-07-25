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sábado, julio 25, 2026
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Bety Sánchez arranca obra de pavimentación en La Guadalupana

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Foto: Ayuntamiento de Zacatlán.

Con el objetivo de transformar la vida de las y los vecinos de la colonia La Guadalupana, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, dio el banderazo de inicio de obra para la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Leona Vicario y Mariano Escobedo.

Durante su mensaje, la presidenta municipal explicó que estuvo en campaña en la colonia, donde las y los vecinos le expresaron su deseo de que estas calles fueran pavimentadas.

Por eso, atendiendo a esta solicitud, este viernes acudió a La Guadalupana para cumplir con su palabra, a fin de transformar la vida de las y los vecinos de la calle Leona Vicario y de la Mariano Escobedo; ambas incluirán concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, luminarias.

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