México reanudará exportación de ganado hacia Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México reanudará la exportación de ganado hacia Estados Unidos, luego de recibir una carta que confirma el levantamiento de las restricciones comerciales.

La mandataria explicó que la comunicación fue enviada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien ratificó la decisión de reabrir gradualmente el comercio ganadero entre ambos países.

En ese sentido, señaló que su gobierno recibió instrucciones para acelerar la colaboración con autoridades estadounidenses, con el objetivo de “tener todo listo” para reiniciar el movimiento de ganado.

La titular del Ejecutivo federal precisó que las exportaciones comenzarán en las últimas semanas de agosto, iniciando en Agua Prieta, Sonora, para posteriormente habilitar dos cruces adicionales en Chihuahua.

Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 25, 2026

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Del mismo modo, calificó la reapertura como “una gran noticia” para las y los ganaderos mexicanos, además de reconocer el trabajo conjunto para contener la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Claudia Sheinbaum también agradeció a Brooke Rollins y destacó la relación respetuosa y positiva construida entre ambos gobiernos para fortalecer la cooperación en materia agropecuaria y comercial.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó en su cuenta oficial de X la reapertura gradual de los puertos fronterizos, comenzando por el cruce de Douglas, Arizona.

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron las importaciones de ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo, detectada recientemente en granjas de Texas y Nuevo México.

La cooperación 🇺🇸🇲🇽 sigue dando resultados. Como parte de los esfuerzos impulsados por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein para erradicar el gusano barrenador del ganado, @SecRollins @USDA anunció la reapertura gradual de puertos fronterizos para el comercio de… https://t.co/BlBBxlK1hz pic.twitter.com/0axR0pRUwN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 25, 2026

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