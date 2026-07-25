Presentan acciones sociales y de seguridad en Cuautla, Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Cuautla, Morelos, la construcción de 10 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” y acciones para fortalecer la seguridad.

La mandataria federal informó que habrá atención casa por casa, más empleo mediante Jóvenes Construyendo el Futuro y mayor presencia de la Guardia Nacional.

Tras la detención del alcalde de Cuautla, Jesús “N”, instruyó reforzar la presencia gubernamental mediante acciones enfocadas en atender las causas de la violencia.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que la próxima semana comenzarán visitas domiciliarias y reuniones con comerciantes, además de regresar en tres meses para dar seguimiento.

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Asimismo, habló sobre Vivienda para el Bienestar y recordó que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas, así como la entrega de créditos y escrituras.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que ya fueron aprobados 440 conjuntos habitacionales con 514 mil viviendas, equivalente al 43% de avance.

En Morelos, el organismo proyecta construir 13 mil viviendas con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos, mientras las autoridades entregaron apoyos habitacionales.

La gobernadora Margarita González Saravia destacó las acciones coordinadas, además de agradecer los programas federales impulsados para beneficiar a familias morelenses.

Editor: César A. García

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