Venezuela anuncia su retiro de la Corte Penal Internacional

El Gobierno de Venezuela anunció su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que el organismo ha actuado con un “sesgo geográfico” y que sus investigaciones han estado dirigidas de manera desproporcionada contra países del llamado Sur Global.

Las autoridades venezolanas calificaron la decisión como “firme e irrevocable” y defendieron que la política del país busca fortalecer su “soberanía frente a organismos internacionales”. La notificación oficial fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, el retiro no será inmediato, ya que el procedimiento establece un plazo aproximado de un año para que la salida entre en vigor de manera oficial.

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A pesar del anuncio, especialistas en derecho internacional recuerdan que la medida no detendrá las investigaciones que la CPI mantiene abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en territorio venezolano. De acuerdo con las normas del tribunal, los procesos iniciados antes de la salida pueden continuar hasta su resolución.

La Corte Penal Internacional investiga los delitos más graves contemplados por el derecho internacional, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Venezuela era uno de los Estados parte del Estatuto de Roma desde el año 2000, por lo que su decisión marca un cambio importante en su relación con este organismo.

Editor: Arturo Medina

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