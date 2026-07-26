Atentado en el Orgullo de Berlín deja un muerto y 29 heridos

Un vehículo atropelló de manera deliberada a asistentes del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, Alemania, dejando una persona muerta y 29 heridas durante la celebración.

El ataque ocurrió en el parque Tiergarten, donde una camioneta blanca ingresó alrededor de las 22:00 horas y arrolló a varias personas antes de impactar contra un árbol.

Los hechos ocurrieron durante la clausura del Orgullo de Berlín, conocido como Día de la Calle Christopher, que reunía a miles de asistentes cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Tras el atropellamiento masivo, las autoridades alemanas desplegaron un intenso operativo para localizar al presunto responsable, identificado como Abdul Ballout, de 21 años.

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Posteriormente, el sospechoso fue localizado menos de 24 horas después en una zona de parcelas ajardinadas del distrito de Spandau, al noroeste de la capital de Alemania.

La Policía de Berlín informó que Abdul Ballout se acercó corriendo con un arma punzante hacia los agentes de las Fuerzas Especiales, quienes utilizaron sus armas.

El portavoz policial Florian Nath explicó que el sospechoso sufrió heridas graves y, aunque recibió reanimación por parte de médicos de emergencia, murió en el lugar.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el presunto ataque islamista, determinar los motivos del agresor y conocer más detalles sobre el atropellamiento.

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