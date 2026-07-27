Implementan operativo vacacional de seguridad en San Andrés Cholula

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias sanandreseñas y de las miles de personas que visitan el municipio durante el periodo vacacional, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, desplegó un operativo especial de seguridad y prevención.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y corporaciones de la zona metropolitana, como parte de la estrategia “Contigo Construimos Seguridad”.

Por parte de la SSPPC, se desplegó a la Policía Municipal y sus grupos especiales para reforzar la vigilancia en la Zona Arqueológica, plazas comerciales, corredores turísticos y gastronómicos, parques, espacios recreativos, instituciones bancarias y vialidades de mayor afluencia, mediante patrullajes preventivos y recorridos pie a tierra para brindar atención oportuna a la ciudadanía.

La Dirección de Vialidad Municipal implementa dispositivos de control, abanderamiento y gestión del tránsito para favorecer una movilidad segura y ordenada, principalmente en los accesos y salidas del municipio, así como en puntos con alta concentración de personas.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene recorridos de supervisión en espacios recreativos y de convivencia familiar, verifica condiciones de seguridad y permanece preparada para atender cualquier emergencia mediante su personal operativo y técnicos en urgencias médicas.

En tanto, la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) fortalece el monitoreo permanente a través de los Puntos de Monitoreo Inteligentes (PMI), lo que permite detectar oportunamente incidentes y coordinar la respuesta de las unidades desplegadas en campo.

Como parte de las acciones preventivas, la SSPPC invita a la ciudadanía a solicitar el servicio gratuito de Acompañamiento Bancario al realizar retiros o depósitos de efectivo, así como a utilizar la aplicación SACH Ciudadano Alerta y los canales oficiales para reportar cualquier situación de emergencia.

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