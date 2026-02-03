Cuautlancingo destaca importancia del uso correcto del casco en motocicletas

La Dirección de Seguridad Vial de Cuautlancingo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, enfatizó la importancia de utilizar correctamente el casco de seguridad al conducir motocicleta.

Subrayó que este elemento reduce de manera significativa el riesgo de lesiones graves y mortales en caso de accidente, al proteger la cabeza ante impactos directos o caídas.

La dependencia municipal recordó que el uso del casco no solo es una obligación establecida en el Reglamento de Tránsito, sino una medida de prevención fundamental que puede marcar la diferencia.

Señaló que conducir de manera segura implica tomar decisiones responsables que contribuyen a la reducción de accidentes, previenen sanciones y protegen la integridad de todas las personas que circulan en la vía pública.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Vial afirmó que el respeto a las normas de tránsito favorece una movilidad ordenada y segura, y que el uso del casco representa una acción esencial para disminuir riesgos y salvar vidas.

Te recomendamos: