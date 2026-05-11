Definidas las semifinales de la Liga MX; así se jugarán

Los cuartos de final de la Liga MX 2026 dejaron cuatro series con saldos contrastantes: dos clasificaciones por mejor posición en la tabla, una eliminación directa por goleo y una definición que necesitó de la tecnología para resolverse. Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas avanzaron a la siguiente ronda.

Los felinos enfrentarán a los tuzos en una de las llaves en busca del título, mientras que cementeros y jaliscienses se disputarán el otro boleto a la gran final.

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Rebaño avanza por su mejor ubicación en la tabla

El Rebaño llegaba al Estadio Akron con la obligación de ganar por dos goles de diferencia, una hazaña que no lograba en Liguilla desde el 8 de mayo de 2022 cuando venció 4-1 a Pumas en el Repechaje. Apenas al minuto de juego, Ricardo Marín anotó, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Pese al revés inicial, Chivas mantuvo una presión constante durante el primer tiempo, aunque Nahuel Guzmán respondió con varias atajadas clave.

En la segunda mitad, el joven Santiago Sandoval se convirtió en la figura de la noche. Al minuto 74 punteó un balón dentro del área tras una jugada a balón parado para abrir el marcador. Tres minutos más tarde, el mismo Sandoval conectó un cabezazo que selló el 2-0 definitivo. Francisco Reyes, de Tigres, fue expulsado al 89. Con el global igualado 2-2, Chivas avanzó por su mejor posición en la tabla general.

Máquina asegura pase con triunfo en casa

Cruz Azul llegó al Estadio Banorte con la ventaja obtenida en el partido de ida disputado en el Estadio Jalisco. La posesión fue rápidamente controlada por el conjunto local, que evitó que la intensidad de los Rojinegros se tradujera en anotaciones. Al minuto 13, Camilo Vargas salvó a Atlas tras un disparo de Rodolfo Rotondi, pero no pudo evitar que José Paradela rompiera el cero tras un contragolpe bien ejecutado. Fue el primer gol del mediocampista argentino en Liguillas.

En la segunda mitad, Atlas presionó y generó jugadas de peligro, pero Kevin Mier apareció para dar seguridad a su equipo y mantener el arco en cero. La Máquina cerró el partido con triunfo en ambos compromisos y consiguió su pase a semifinales.

Tuzos dominan desde el penal tempranero

Toluca llegó al Estadio Miguel Hidalgo con la necesidad de ganar por dos goles de diferencia fuera de casa, algo que no lograba desde el 10 de mayo de 2017 cuando venció 1-4 a Santos en el TSM. La misión se complicó al minuto 7, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de Pachuca por una falta de Bruno Méndez. Enner Valencia cobró con precisión y abrió el marcador.

En la segunda mitad, Pachuca duplicó la ventaja de inmediato. Robert Kenedy condujo en un contragolpe y venció a Luis García Palomera en el mano a mano. Con el global 3-0, los Tuzos se convirtieron en el tercer semifinalista y esperan rival: si avanzaba América, se enfrentarían a Cruz Azul; si pasaba Pumas, Universidad sería su próximo oponente.

Universitarios avanzan pero sufren

El Clásico Capitalino tuvo uno de los partidos más vibrantes de la Liguilla. Universidad salió avasallador: al minuto 3, Rubén Duarte abrió el marcador con un disparo dentro del área tras la confirmación del SAOT sobre su habilitación. Diez minutos después, Nathan Silva se alzó a primer poste en un tiro de esquina y marcó el segundo de cabeza. Al 23, Jordan Carrillo anotó el tercero tras una contra y una bicicleta que dejó atrás a su rival, repitiendo la diana que ya había conseguido en la ida.

América reaccionó vía balón parado. Al 30, Patricio Salas anotó de cabeza en un tiro de esquina. Al 40, Alejandro Zendejas cobró un penal con maestría luego de una mano dentro del área. En el añadido del primer tiempo, el Chiquito Sánchez marcó lo que parecía el tercero, pero el SAOT anuló el tanto por fuera de lugar.

En el complemento, Zendejas apareció de nuevo al minuto 61, esta vez con un cabezazo en el segundo poste, poniendo a América a un gol de la hazaña. Al 87, el conjunto azulcrema tuvo la oportunidad de anotar el gol del boleto a semifinales desde el punto penal, pero el disparo de Henry Martín se estrelló en el poste. Con el global 6-6, Pumas avanzó por su mejor posición en la tabla y enfrentará a Pachuca en la siguiente ronda.

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