Condusef atiende mil 697 quejas financieras en Oaxaca

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que durante el primer trimestre de 2026 el estado de Oaxaca concentró el 2.4 por ciento de las reclamaciones a nivel nacional, con un total de mil 697 casos atendidos que reflejan un incremento del 9.6 por ciento respecto al año anterior.

Del total de quejas en la entidad, el 55.3 por ciento fue presentado por mujeres y el 44.7 por ciento por hombres.

El 77 por ciento de las reclamaciones se resolvieron mediante Gestión Electrónica, un mecanismo ágil que la CONDUSEF utiliza para que las instituciones financieras ofrezcan respuestas claras en plazos reducidos. El 7.8 por ciento restante correspondió a prácticas de cobranza indebida realizadas por despachos externos.

Por tipo de institución, la Banca Múltiple acumuló el 53.4 por ciento de las quejas, seguida por las Sociedades de Información Crediticia y las Aseguradoras con el 16.1 por ciento.

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📊 En el estado de Oaxaca la #Condusef atendió 1,697 reclamaciones durante el primer trimestre de 2026.



📍 La mayoría de los casos se concentraron municipio de Oaxaca de Juárez.



👉 Consulta el #comunicado en: https://t.co/wfsvO0I7NI pic.twitter.com/3fdJmjgBbe — CONDUSEF (@CondusefMX) May 11, 2026

Dentro de la Banca Múltiple, las principales causas de reclamación fueron “Consumos no reconocidos”, “Consumos no reconocidos en la cuenta” y “Transferencia electrónica no reconocida”, que en conjunto representaron el 43.2 por ciento del total estatal. En cuanto a productos financieros, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal acumularon el 59.7 por ciento de las quejas.

El 28.6 por ciento del total de reclamaciones en Oaxaca estuvo relacionado con posible fraude, principalmente por consumos no reconocidos y cargos no reconocidos en la cuenta. Entre las personas adultas mayores, los productos más reclamados fueron tarjeta de crédito, seguro de vida individual y tarjeta de débito. La resolución favorable al usuario se ubicó de manera global en el 49.5 por ciento.

La CONDUSEF puso a disposición de los usuarios diversos canales de atención en su página de internet: el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo asesoria@condusef.gob.mx.

La comisión recordó que todos sus trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero para realizar gestiones a nombre de esta institución.

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