BUAP instalará 200 contenedores para residuos menstruales

La BUAP instalará 200 contenedores en los baños femeninos de las unidades académicas y administrativas de Ciudad Universitaria (San Manuel) y Ciudad Universitaria 2, sedes que concentran el 60 por ciento de la comunidad universitaria.

La iniciativa, impulsada por la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, se suma a las estrategias de sustentabilidad institucional, dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios (MIRU).

Los contenedores estarán destinados al depósito de toallas femeninas, tampones, protectores diarios y productos similares. Los contenedores serán manipulados exclusivamente por personal capacitado.

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