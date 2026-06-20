UDLAP reúne talento en el Musical Theatre Lab 2026

La Universidad de las Américas Puebla, a través de la Dirección de Actividades Culturales, Teatro Musical UDLAP y en colaboración con el programa de Teatro Musical de la University of Northern Colorado, inauguró el Musical Theatre Lab UDLAP 2026, un encuentro internacional de formación artística que se desarrollará del 18 al 28 de junio en las instalaciones de la universidad.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, destacó la importancia que el teatro musical ha tenido en la universidad a lo largo de los años. “Todo ese trabajo está dando frutos en la calidad de nuestros egresados, quienes hoy desarrollan proyectos muy interesantes dentro de la industria. Este encuentro es una experiencia extraordinaria y esperamos que sea el primero de muchos”, señaló la Dra. Fernández, al agradecer también la colaboración de la University of Northern Colorado en este encuentro.

Por su parte, la Mtra. Paola Villegas, jefa de Equipos Representativos Culturales de la UDLAP, destacó que este es el primer encuentro de teatro musical de este tipo realizado en la institución, y afirmó que en la universidad se cree en el talento de los jóvenes y en el poder transformador de las artes: “La UDLAP es pionera y un referente del teatro musical universitario en Puebla y en México y este proyecto es resultado de años de trabajo y creación artística”, afirmó.

Durante el arranque del Musical Theatre Lab UDLAP 2026, los egresados Paul Delfín y Saín Leyva, impulsores del encuentro, compartieron cómo su experiencia universitaria en la UDLAP marcó el rumbo de sus carreras profesionales. “La semilla que se sembró aquí está dando frutos. Hoy regresamos acompañados de egresados que trabajan profesionalmente en México y en el extranjero para demostrar que dedicarse al teatro musical sí es posible”, expresó Paul Delfín. En tanto, Saín Leyva destacó que la creación de este laboratorio busca acercar a las nuevas generaciones a la realidad de la industria y brindarles herramientas para desarrollarse profesionalmente.

Cabe comentar que este programa reúne a 20 intérpretes y creadores seleccionados de distintas partes del país en un espacio intensivo de entrenamiento interdisciplinario donde fortalecerán sus habilidades en canto, actuación, danza, dramaturgia y composición musical, además de generar redes de colaboración con especialistas nacionales e internacionales.

Como parte de las actividades, los participantes asistirán a talleres, clases magistrales y conferencias impartidas por especialistas como Ryan Driscoll, jefe del programa de Teatro Musical de la University of Northern Colorado, quien agradeció la invitación y celebró la oportunidad de colaborar con estudiantes mexicanos. “Estoy muy emocionado de conocerlos y compartir esta experiencia en una universidad y un país tan extraordinarios”, expresó.

Además del trabajo formativo, quienes participan en la vertiente de creación desarrollarán minimusicales originales que serán presentados al finalizar el encuentro. Asimismo, los días 25, 26 y 27 de junio se realizarán presentaciones abiertas al público, a las 18:00 horas, en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP; más adelante se revelarán más detalles.

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