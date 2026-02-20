IBERO Puebla es sede de la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía

La IBERO Puebla tiene como pilares fundamentales la excelencia académica y la vinculación estratégica. Por ello, en esta ocasión recibió uno de los eventos educativos nacionales e internacionales más importantes: la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía (OMF), que llega por primera vez al campus.

Este certamen tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, la argumentación filosófica y la reflexión en estudiantes de nivel medio superior en todo el mundo, aspectos altamente incentivados en la Universidad Jesuita. A través de ensayos, escritos en lengua materna y extranjera, las y los participantes demuestran sus capacidades en todos los rubros calificados.

Quienes ganen esta edición de la Olimpiada Mexicana tendrán la oportunidad de participar en la Olimpiada Internacional de Filosofía, que, en este año, se realizará en Varsovia, Polonia, el próximo mes de mayo de 2026. La Preparatoria IBERO Puebla ha representado a México en el certamen internacional en las últimas tres ediciones.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, inauguró este espacio, donde se congregan talentos de al menos 16 estados de la República, como Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. “Para nosotros es un día de fiesta, es una celebración. Ya el hecho de que estén ustedes aquí, para nosotros ya es un éxito; el que hayan accedido a la invitación de venir aquí a la IBERO Puebla, que es su casa”, dijo.

“El gran antídoto ante esa superficialidad globalizada es la profundidad que tiene el pensamiento, y sin duda el mejor vehículo para profundizar el pensamiento es la filosofía”: Dr. Alejandro Guevara.

Para el titular de la Rectoría, “estamos haciendo un ejercicio de celebrar el acercamiento a la profundidad de las ideas y ejercer este antídoto ante la superficialidad. Y en el fondo, ¿por qué es importante? Porque este amor al conocimiento tiene un objetivo último: la verdad. La verdad, si la encuentras, te hará libre; ese es el lema de la IBERO Puebla: La verdad nos hará libres”.

La Mtra. Alejandra Alpuche Vélez, coordinadora general interina de las Preparatorias IBERO, recibió con gusto a las y los jóvenes entusiastas “reunidos aquí por el placer de filosofar”. Les recordó que su papel en un mundo convulso es esencial, pues cuestionar, criticar y detenerse es importante para el rumbo de la vida. “Deseo que ese asombro no solo las y los conduzca hoy cuando redacten su ensayo, sino que se convierta en unos lentes que los acompañen durante su vida”.

A esta bienvenida se sumó la presidenta municipal de San Andrés Cholula, la Lic. Guadalupe Cuautle Torres, quien expresó: “Nos honra que hayan elegido a la IBERO Puebla para dialogar, debatir y demostrar que la filosofía no es un objeto intelectual, sino una herramienta indispensable para la vida democrática, para la convivencia y para la construcción de sociedades más justas”.

El delegado nacional de la Olimpiada Internacional de Filosofía en México, el Dr. Ángel Jiménez Bernardino, también dio la bienvenida a esta importante plataforma de conocimiento, reconociendo el talento que hay en México al ser uno de los 5 países americanos que participan en este certamen, entre más de 60 países europeos. Por ello, afirmó: “Quiero felicitar a todos los estudiantes que tuvieron el atrevimiento de ponerse a pensar, de buscar alternativas, de revivir la filosofía en todas las disciplinas”.

Por su parte, el Mtro. Arturo Peña Guzmán, en representación de la Dra. Lilia Cedillo, rectora de la BUAP, afirmó que “no solo celebramos parte del conocimiento, sino también la pasión por la filosofía”, y recordó que “tenemos un gran reto en la actualidad, y es trabajar en humanismo”.

Para animar y comenzar la jornada reflexiva, Valentina Romero Nolasco, egresada de la Preparatoria IBERO Puebla, actual campeona nacional y representante de México en la XXXIII Olimpiada Internacional de Filosofía, que se celebró en Bari, Italia, brindó una alentadora plática titulada Filosofía, ¿para qué?a sus compañeras y compañeros.

En este espacio, cuestionó el uso de la filosofía en la cotidianidad, su importancia para la interconexión y la reconstrucción de un tejido social más humano y sólido a través de esta práctica. “Mi motivación personal es que representen el pensamiento de los jóvenes mexicanos. Que vayan a Polonia a decir cómo escribimos, cómo pensamos y qué nos morimos de ganas de comunicar. No solo van por todos, van con todos, pues no importa que no vengamos del mismo lugar […] a todos nos une algo en común: todos pensamos y somos para y por los demás”.

