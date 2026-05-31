Entregan apoyos a familias afectadas por lluvias en Pantepec

Como parte de la atención inmediata y cercana a la población afectada por las intensas lluvias y fuertes vientos registrados el pasado 27 de mayo en el municipio de Pantepec, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres brindó apoyo humanitario a familias que sufrieron daños en sus viviendas y patrimonio.

Personal de la dependencia realizó recorridos de evaluación y verificación en las zonas afectadas, lo que permitió la entrega oportuna de 297 láminas galvanizadas, 45 cobijas, 45 colchonetas, 45 kits de aseo personal, 15 kits de limpieza y 15 galones de cloro, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las familias damnificadas y garantizar condiciones básicas de bienestar.

Asimismo, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informó que, derivado de una nueva supervisión en las comunidades impactadas por el fenómeno meteorológico, fueron detectadas 43 familias adicionales con afectaciones, por lo que se activó una segunda entrega de apoyo.

Para estas familias se destinarán 616 láminas galvanizadas, 172 cobijas, 172 colchonetas, 129 kits de aseo personal, 43 kits de limpieza y 43 galones de cloro, insumos que permitirán fortalecer la capacidad de recuperación de los hogares afectados y reducir los riesgos derivados de las condiciones climáticas.

En coordinación con las autoridades municipales, a fin de salvaguardar la integridad de las y los poblanos, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de actuar con sensibilidad, cercanía y prontitud ante cualquier emergencia natural, al priorizar la protección de las familias.

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