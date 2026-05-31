Autoridades federales detienen al alcalde de Cuautla, Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, como parte de las acciones del Operativo Enjambre.

A través de redes sociales, informó que el arresto se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivó de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República.

Asimismo, detalló que la captura fue resultado de labores encabezadas por el Centro Nacional de Inteligencia y forma parte del reforzamiento de seguridad implementado en Morelos desde finales de abril.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde fue localizado en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco, donde agentes cumplimentaron el mandato judicial.

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Las autoridades federales indicaron que, tras corroborar su identidad, realizaron una inspección de seguridad en la que le aseguraron un arma de fuego corta al momento de la detención.

Posteriormente, Jesús “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica en los próximos días.

El alcalde panista permanecía prófugo desde la semana pasada, luego de evadir un operativo federal en Morelos en el que también fueron detenidos otros servidores públicos y exfuncionarios.

Con esta acción, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos dentro del Operativo Enjambre, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, según datos del Gobierno de México.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

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