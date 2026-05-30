Alertan por plaga que amenaza cultivo de maíz en México

El cambio climático podría convertirse en un factor principal para la expansión de plagas afectando en el cultivo del maíz en México, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Investigación Forenses, Agrícolas y Pecuarias.

De acuerdo con una investigación reciente, el incremento de temperaturas, sequias y las alteraciones en los ciclos de lluvia están creando condiciones favoreciendo para la reproducción y propagación de insectos que dañan a los cultivos. Entre las especies que más preocupan se encuentras la chinche Blissus leucopterus considera una amenaza importante para la producción del maíz en distintas regiones del país.

El estudio publicado bajo el título “A threat to food security in Mexico: Climatedriven expansion of maize devastating pest and its economic impact”, señala que las zonas con condiciones aptas para esta plaga podrían aumentar entre un 12 y 16 porciento en las próximas décadas. Las regiones más vulnerables serían los estados del sur y del sureste como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, aunque también podría verse afectadas entidades productoras del norte como Sinaloa.

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El cambio climático podría favorecer la expansión de una plaga con impactos en la producción de maíz y seguridad alimentaria hacia mediados de este siglo: #ExpertosUNAM e investigadores del INIFAP. La información completa en @Gaceta_UNAM > https://t.co/WhgGbAtzXu pic.twitter.com/g1tpaXYmYY — UNAM (@UNAM_MX) May 28, 2026

Especialistas explicaron que el aumento de la temperatura acelera el ciclo de vida de algunos insectos, permitiendo que se reproduzcan con mayor rapidez y que sobrevivan en territorios donde antes no podía reproducirse. Esto incrementa el riesgo de perdidas agrícolas y afecta directamente a miles de productores que dependan del país para su economía y alimentación.

Además del impacto de producción, los investigadores alertaron sobre las consecuencias económicas que podría generar esta problemática. Las estimaciones indican que las perdidas podrían acercase a 600 millones de dólares para el año 2030 y superar los 200 millones de dólares hacia 2070 en escenarios de cambio climático severos.

Los expertos destacaron que los pequeños agricultores serían los más afectados, ya que muchos trabajan en condiciones vulnerables y cuentan con menos recursos para enfrentar plagas, sequías y cambios extremos en el clima. En varias comunidades rurales, el maíz, no solo representa una fuente de ingresos, sino también la basa de la alimentación familiar.

La investigación también subraya la importancia de la cultura del maíz en México. El país es considerado centro del origen y diversificación de este grano, además de contar con 59 razas nativas desarrolladas durante generaciones por comunidades campesinas e indígenas. Por ello, la expansión de plagas y los efectos del cambio climático representan una amenaza no soló económica, sino también cultural y social.

Ante este panorama, los especialistas hicieron un llamado a fortalecer las estrategias de vigilancia fitosanitaria, promover prácticas agrícolas sostenible y desarrollar medidas de adaptación que permitan proteger la producción del maíz frente a los efectos del cambio climático.

Editor: Arturo Medina