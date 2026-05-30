Texmelucan realiza Foro Cultural Jurídico para Jóvenes 

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Vinculación Educativa y Atención Migratoria, llevó a cabo el Foro Cultural Jurídico para Jóvenes, un espacio gratuito de diálogo, reflexión y aprendizaje enfocado en temas de relevancia social y legal.

El objetivo de este foro fue fortalecer la cultura jurídica entre la juventud, promoviendo el conocimiento de los derechos y responsabilidades ciudadanas mediante ponencias y actividades de participación colectiva.

En su mensaje, el alcalde Juan Manuel Alonso Ramírez destacó la importancia de generar espacios que impulsen la participación de las juventudes, fomentando valores como la competitividad, la perseverancia y la conciencia social.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca, señaló que este tipo de actividades representan un espacio para fortalecer el conocimiento y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y participativa.

Este foro contó con la presencia de la Síndica Municipal, regidoras, regidores, funcionarios municipales, estudiantes de instituciones educativas locales y jóvenes profesionistas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso reafirma su compromiso de trabajar en la construcción de una ciudadanía más informada, participativa y consciente de sus derechos.

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