Subastarán esqueleto de T Rex valorado en hasta 30 mdd

En Nueva York, la casa Sotheby’s subastará un esqueleto de dinosaurio que se presume es uno de los más grandes y completos que se hayan encontrado. La subasta se realizará el próximo 14 de julio; el precio de este fósil tan raro se estima entre 20 y 30 millones de dólares.

Es el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en una subasta, según un comunicado de la entidad. El dinosaurio, de nombre “Gus”, es un esqueleto de Tyrannosaurus rex de 67 millones de años de antigüedad y 11.5 metros de largo.

Reúne 183 elementos óseos fósiles y alcanza aproximadamente el 63 por ciento de completitud por conteo de huesos, con esos huesos representativos del 75 al 80 por ciento de la masa ósea total del animal.

Te puede interesar: Rescatan en Argentina 700 animales traficados desde Kenia

“Gus es el resultado de años de excavaciones y preparaciones rigurosas en algunas de las condiciones de campo más difíciles que se puedan imaginar, así como de años de estudio, documentación e investigación minuciosos”, dijo Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s y directora mundial del departamento de Ciencia e Historia Natural.

Hasta el momento, solo dos especímenes anteriores superaron el 60 por ciento de completitud: “Sue”, en el Field Museum de Chicago, y “Stan”, hoy en el Museo de Historia Natural de Abu Dabi.

🦖 Sotheby’s subastará un dinosaurio ‘T. rex’ con un precio de salida de 20 millones de dólares



El temible depredador tenía una altura de 3,8 metros y vivió hace más de 60 millones de años en lo que hoy es EE UU https://t.co/j2XJz245O9 pic.twitter.com/bXtoQg4zsu — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 28, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

Te recomendamos: