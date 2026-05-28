Nicolas Cage revive el lado más sombrío de Spider-Man con su versión “noir”

El universo de Spider-Man continúa expandiéndose y ahora lo hace con una de sus versiones más oscuras y estilizadas. El actor Nicolas Cage protagoniza “Spider-Noir”, la nueva serie live action basada en el personaje de Marvel Comic, ambientada en Nueva York en los años 30 con una fuerte inspiración del cine negro.

La producción presenta a Ben Reilly, un detective privado marcado por su pasado como el único superhéroe de la ciudad. La historia mezcla crimen, acción y misterio en un entorno sombrío donde mafiosos, corrupción y personajes enigmáticos dominan las calles.

Te puede interesar: Puebla, segundo estado con más casos de gusano barrenador

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la serie se podrá ver tanto a color como en blanco y negro, una decisión creativa que ha sido ampliamente celebrada por los fans. Incluso, usuarios en redes sociales aseguran que la experiencia en blanco y negro potencia la esencia de noir de la historia y de la actuación de Cage.

“Spider-Noir” marca de manera oficial su debut de Nicolas Cage como protagonista de una serie televisiva, luego de haber dado la voz en uno de los personajes animados de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

El actor explicó recientemente que acepto el proyecto por la profundidad narrativa que permiten actualmente las series destacando que busca explorar un personaje más complejo y emocional.

La serie cuenta con ocho episodios y ya está disponible globalmente en Prime Video, donde rápidamente comenzó a generar comentarios positivos por su estética narrativa y la interpretación de Cage.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: