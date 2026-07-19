Ataque armado en Chietla deja un muerto y un herido grave

Lo que comenzó como una convivencia entre dos hombres en una calle de la inspectoría de Don Roque terminó en un ataque armado que cobró una vida y dejó otra persona hospitalizada de gravedad en el municipio de Chietla.

El crimen ocurrió minutos antes de la media noche del viernes, cuando un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el lugar y abrió fuego sin previo aviso.

Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes además escucharon los llamados de auxilio de una mujer. En medio de la emergencia, familiares trasladaron por sus propios medios a los lesionados al IMSS de Atencingo.

Uno de ellos, Arturo C. M., ingresó consciente al área de urgencias, aunque debido a la gravedad de las heridas fue canalizado posteriormente a otro hospital.

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El segundo lesionado, identificado como Emeterio O. V., de 59 años, falleció antes de recibir atención médica.

Después del levantamiento del cuerpo, agentes ministeriales y peritos realizaron la inspección del sitio del ataque, donde localizaron evidencia balística que ya es analizada. Además, la Fiscalía detectó cámaras de seguridad cercanas que podrían haber captado la llegada y la huida de los responsables.

Las investigaciones continúan bajo la carpeta FGEP/EAT/CGEIHD/IZUCARMAT-I/000081/2026. Hasta no se ha establecido el posible móvil del homicidio, mientras las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los hechos mediante testimonios y material videográfico.

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