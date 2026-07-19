Estudiantes UDLAP participan en programa de investigación en Astrofísica

Anell Rocha Espinoza, Diego Vargas Muro y Víctor Abraham González Galindo, estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participaron en el 6° Verano de Investigación en Astrofísica del INAOE – VIAI 2026, una estancia académica de 3 semanas que les permitió fortalecer sus conocimientos y adquirir experiencia en el campo de la astrofísica.

Durante esta experiencia, los participantes tuvieron la oportunidad de integrarse a grupos de investigación, colaborar con expertos y conocer de primera mano el trabajo científico que se desarrolla en uno de los principales centros de investigación del país, como es el INAOE. “A cada estudiante se le asignó un proyecto con un asesor en áreas afines a la astrofísica y a la cosmología en general, entonces el reto fue poner en práctica todo lo que aprendimos en las clases, como electromagnetismo clásico, óptica y sobre todo física”, explicó Víctor González, estudiante de la Licenciatura en Física de la UDLAP.

Los proyectos donde colaboró Víctor González fue Campos magnéticos y formación de pilares en regiones Hil (investigador principal y grupo de trabajo Raúl Naranjo-Romero, Abraham Luna Castellanos, Manuel Zamora-Avilés y Luis Andrés Hernández Cruz); de Diego Vargas fue Cosmología con galaxias HIl usando datos del JWST (investigadora principal es Ana Luisa González Morán) y de Anell Rocha fue Identificación de cuásares super-Eddington a través del Eigenvector 1 (investigadora principal es Tania Buendia-Rios).

“El motivo por el que quise entrar es porque el área de la astrofísica tiene un amplio panorama para los científicos de datos, además de que me atrae mucho la disciplina en la ciencia, el espacio y dije, puedo aplicar para fusionar estos dos campos y hacer un buen proyecto de investigación”, expresó Anell Rocha, egresada de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular y actual estudiante de la Licenciatura en Ciencia y Datos de la UDLAP.

Cabe comentar que el 6° Verano de Investigación en Astrofísica del INAOE – VIAI 2026 reunió a estudiantes de último año y/o recién egresados de las áreas de ciencia, física, matemáticas, ingeniería o áreas afines en alguna institución mexicana que estuvieran interesados en temas de cosmología, galaxias, formación estelar, hoyos negros, discos de escombros, desarrollo de instrumentación, tratamiento de datos, entre otros.

Asimismo, la estancia dio la oportunidad de tomar seminarios científicos, reuniones de trabajo, clases de iniciación a la astrofísica y a la programación en Python, presentación de los avances del proyecto y más. “Hoy en día hay muchas ramas en la astrofísica que uno puede escoger, este tipo de programas nos ayuda a conocer cómo se trabaja en el campo laboral y los métodos que se utilizan para hacer descubrimientos científicos”, expuso Diego Vargas, estudiante de la Licenciatura en Física de la UDLAP.

La participación de Anell, Diego y Víctor refleja el compromiso de los estudiantes de la UDLAP con la excelencia académica y la generación de conocimiento, así como el interés por integrarse a experiencias que fortalecen su formación y amplían sus perspectivas dentro del ámbito científico. Para la Universidad de las Américas Puebla el que sus alumnos hayan participado, además de ser uno de los patrocinadores del evento, reafirma su compromiso con la formación profesional de sus estudiantes, impulsando su participación en programas de investigación de alto nivel que contribuyen al desarrollo de competencias científicas y a la consolidación de una cultura de innovación y descubrimiento.

Te recomendamos: