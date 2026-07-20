Estudiante UDLAP participa en encuentro mundial de desarrolladores de apps

María Valentina García Hernández, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó en la edición 2026 de la Worldwide Developers Conference (WWDC26), evento organizado en Cupertino, California, que reunió a desarrolladores, estudiantes y especialistas en tecnología de todo el mundo para conocer las innovaciones que marcarán el futuro de sus plataformas.

Durante esta edición, la estudiante de la UDLAP asistió a las conferencias magistrales de la WWDC 2026, como parte de una invitación que obtuvo al ser la ganadora del SWIFT Student Challenge, concurso que convocó a estudiantes de todo mundo para desarrollar una aplicación que resolviera alguna problemática social, económica, etc.

“Desarrollé una aplicación enfocada a estudiantes que tienen TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) para que pudieran realizar sus actividades y sus tareas de manera óptima; al mismo tiempo, elabora un registro de la actividad del usuario durante el día y le recomienda cuáles son sus puntos pico de concentración para realizar sus tareas más pesadas en ese momento, y las más ligeras en otro momento del día”, explicó María Valentina García.

Uno de los aspectos más relevantes de la participación de María Valentina García fue el acceso a talleres con expertos en programación, quienes ofrecieron una retroalimentación de las apps propuestas por estudiantes; además, resolvieron dudas sobre el desarrollo de software y compartieron recomendaciones para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías presentadas durante la conferencia. “Este evento se llevó a cabo por todos los desarrolladores, ingenieros de software y las personas que están encargadas de cómo se ven los programas que tenemos en algunos dispositivos móviles, y los temas que se dieron fueron todas las presentaciones de las nuevas innovaciones que van a salir para dispositivos móviles”, expuso.

Asimismo, para la estudiante de la Licenciatura en Física de la UDLAP, su asistencia al WWDC26 representa una experiencia de alto valor profesional, porque le permitió fortalecer sus conocimientos en programación, diseño de aplicaciones e innovación tecnológica, además de establecer vínculos con una comunidad internacional de desarrolladores. “Este evento también era un espacio para conectar con otras personas, con las que en el futuro podré hacer equipo para desarrollar nuevas aplicaciones y nuevos sistemas que puedan ayudar a todo el mundo”, agregó.

Para la Universidad de las Américas Puebla, la participación de María Valentina García en un escenario internacional de innovación refleja la calidad de la formación que recibe tanto ella, como sus estudiantes, además del interés de la institución por promover experiencias que los acerquen a las tendencias tecnológicas globales, fomentando una visión innovadora que les permita generar soluciones de impacto para la sociedad.

Si deseas conocer la oferta académica que brinda la Universidad de las Américas Puebla, visita www.udlap.mx/ofertaacademica. Si quieres conocer la Licenciatura en Física que cursa María Valentina García Hernández en la UDLAP, visita www.udlap.mx/ofertaacademica/Fisica.

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