Cae presunto abusador sexual de cuatro menores en Cuautlancingo

Como resultado de la atención a un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo detuvieron a un hombre por su probable participación en hechos con apariencia de delito de abuso sexual en agravio de cuatro menores de edad.

Los hechos ocurrieron en unos baños públicos ubicados en la junta auxiliar de Chautenco, donde policías municipales acudieron tras recibir un reporte sobre un masculino con actitud agresiva.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la responsable del establecimiento, así como con una mujer que señaló que cuatro menores de edad le informaron que un hombre presuntamente había realizado actos de índole sexual e inapropiados en su contra, además de mostrarles contenido sexual desde un teléfono celular y ofrecerles servicios como animador de fiestas.

Las menores identificaron plenamente al señalado, quien permanecía en el lugar al momento de la intervención policial. Tras recabar los primeros testimonios y conforme a los protocolos establecidos, los elementos procedieron a informarle el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos constitucionales.

El hombre, identificado como Issael “N”, de 31 años de edad, fue detenido por hechos con apariencia de delito de abuso sexual y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La SSCyPC reitera su compromiso de brindar atención a los reportes ciudadanos y de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, siempre en estricto apego a la ley y al debido proceso.

Te recomendamos: