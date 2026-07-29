Google implementa inicio de sesión con “video-selfie”

Google anunció la incorporación del “video-selfi” como un método alternativo para iniciar sesión en sus cuentas, diseñado para ofrecer opciones de acceso en caso de que el usuario quede bloqueado o no tenga a la mano sus dispositivos habituales.

La configuración inicial del sistema requiere que el usuario mire a la cámara de su dispositivo y realice breves movimientos de cabeza guiados para capturar su rostro desde múltiples ángulos.

En caso de que posteriormente enfrente problemas para acceder a su cuenta, deberá grabar un nuevo video-selfi, el cual será comparado con el registro original para confirmar su identidad y permitir la recuperación del acceso.

Forgot your password? Lost your phone? Can’t get into your account?



You can now use a selfie video to log into your Google Account.



The new feature is easy to use and lets you sign in — even if you forget your password or don’t have your usual phone or laptop — with a quick… pic.twitter.com/3TbdIKLTM9 — Google (@Google) July 23, 2026

Mecanismos contra suplantación

La compañía tecnológica señaló que el sistema emplea múltiples capas de seguridad para prevenir intentos de suplantación de identidad mediante fotografías o videos falsos, incluyendo los denominados “deepfakes”.

El proceso incluye la solicitud de movimientos sencillos al usuario para demostrar que se trata de una grabación en tiempo real, así como la aplicación de prácticas de seguridad estándar para detectar intentos de inicio de sesión sospechosos.

“Comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real”, detalló la empresa en un comunicado.

Privacidad y almacenamiento

Google precisó que los videos-selfi se graban y almacenan de “forma segura” con el consentimiento del usuario, y que este puede eliminarlos en cualquier momento desde su cuenta. La información se utiliza exclusivamente para facilitar el inicio de sesión, a menos que el usuario decida compartirla para otros fines.

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