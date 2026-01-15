Astronautas regresan a la Tierra tras evacuación por emergencia médica

La cápsula Dragon de SpaceX, con los cuatro tripulantes de la misión Crew-11, amerizó con éxito este jueves en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de los astronautas.

La tripulación, compuesta por Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, Kimiya Yui de la agencia espacial japonesa JAXA y Oleg Platonov de la agencia rusa Roscosmos, completó 165 días en el laboratorio orbital.

Welcome home! #Crew11 @NASA_Astronauts Zena Cardman, Mike Fincke, JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov splashed down off the coast of California after 167 days days in space as part of Expedition 74 aboard the… pic.twitter.com/BYwrkYSpTI — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 15, 2026

Aproximadamente cuarenta minutos después del amerizaje, los astronautas y el cosmonauta salieron de la cápsula. El primero en hacerlo fue Mike Fincke, trasladado en camilla al interior del buque de recuperación para un examen médico inicial. Posteriormente salieron el resto de los tripulantes, todos en aparentes buenas condiciones.

En una rueda de prensa posterior, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el regreso se adelantó “por precaución” y que todos los astronautas se encontraban “bien y con buen ánimo”. Isaacman detalló que “las condiciones médicas serias” de uno de los tripulantes exigían “los cuidados apropiados” que solo pueden garantizarse en un hospital en tierra.

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW — NASA (@NASA) January 15, 2026

Aseguró que la NASA dará más información “en el momento adecuado” y destacó que, pese a las circunstancias, “la misión ha sido un éxito”, con la realización de 850 horas de estudios científicos.

La NASA anunció la decisión de adelantar el fin de la misión el pasado 8 de enero, tras un problema médico ocurrido el 7 de enero que llevó a cancelar una caminata espacial programada. Las autoridades no han identificado explícitamente al astronauta afectado ni han dado detalles sobre su condición, citando la privacidad médica.

Con la partida de la Crew-11, la EEI queda con tres tripulantes a bordo, bajo el mando del cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov. La próxima misión, Crew-12, tiene previsto su lanzamiento a mediados de febrero para restablecer el número habitual de astronautas en la estación.

