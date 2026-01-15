Aprehenden a dos caníbales en Tabasco; buscan a cinco más

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó la detención de dos personas señaladas por la comisión de diversos delitos, entre ellos presuntos actos de canibalismo en agravio de sus víctimas.

El fiscal general, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, informó que los sujetos fueron identificados a través de un video que se viralizó en redes sociales en junio de 2025, donde aparecían consumiendo restos humanos.

“En esa investigación ya lo tenemos recluido, sin embargo, es importante mencionar que de una investigación paralela se obtuvo orden de aprehensión contra este sujeto y otros más por diversos delitos”, declaró el fiscal.

Al ser cuestionado sobre el número de detenidos, precisó: “En estos momentos dos; estamos trabajando sobre los demás. Ahorita me reservo el delito porque la investigación está abierta, pero ya hay detenidos”. Los dos implicados ya se encuentran a disposición de las autoridades y permanecerán en prisión como medida precautoria.

Vázquez Landeros reveló que en los hechos podrían estar involucradas al menos cinco personas más, por lo que las diligencias para su localización y aprehensión continúan.

En los videos que circularon el año pasado, se observa a personas, algunas de las cuales aparentan ser menores de edad, manipulando órganos humanos y consumiéndolos. La información que circuló en su momento sugería que se trataba de una práctica asociada a una célula delictiva, posiblemente como método de iniciación para futuros sicarios.

