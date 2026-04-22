Padres evitan enviar a sus hijos al CENHCH tras amenaza de ataque

Tras la amenaza de un tiroteo en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), estudiantes entraron en pánico y casi el 50 por ciento de la matrícula en bachillerato se ausentó de clases.

Fuentes al interior del centro educativo confiaron a esta casa editorial que las madres y padres de familia prefirieron que sus hijos falten a sus clases en lo que resta de la semana para evitar cualquier agresión.

La mañana de este miércoles, un grupo de padres y madres de familia se presentó para realizar un operativo mochila, pero las autoridades educativas no lo permitieron ante las posibles quejas que puedan presentar sus tutores.

En tanto, los cuatro profesores amenazados fueron resguardados en la dirección general con elementos de la policía estatal y personal de la Secretaría de Educación (SEP) de Puebla que de inmediato aplicaron protocolos para garantizar su seguridad.

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Sin embargo, los docentes no pudieron impartir sus clases ni reanudar sus actividades hasta nuevo aviso.

Durante la mañana, la comunidad estudiantil permaneció tranquila en las instalaciones del Centro Escolar; tomaron clases y realizaron sus actividades con normalidad.

En algunos pasillos los estudiantes hablaban de las amenazas encontradas en el baño y se pronunciaron a favor de que les revisen sus mochilas para evitar que ingresen con armas y atenten contra su seguridad.

Este día el centro educativo lució con elementos de la policía estatal que recorrió por fuera el lugar.

Editor: César A. García

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