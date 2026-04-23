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San Andrés Cholula promueve educación con apoyos a planteles

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Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la entrega de apoyos económicos a instituciones educativas, con el fin de contribuir a la mejora en equipamiento e infraestructura.

Al hacer entrega simbólica a 12 instituciones, la edil destacó que invertir en educación representa invertir en el desarrollo del municipio y una responsabilidad permanente.

Señaló que estos recursos asignados de manera directa permitirán atender necesidades prioritarias en cada plantel, desde mantenimiento básico hasta mejoras en infraestructura y equipamiento escolar, lo cual incide en el aprovechamiento académico de las y los alumnos.

Por su parte, Nohemí Azcatl Cortés, secretaria del Bienestar, informó que en el transcurso del año 16 escuelas han recibido este apoyo que ronda entre los 20 y 30 mil pesos por plantel educativo, y se tiene una proyección de beneficiar a 35 escuelas en el año en toda la demarcación sanandreseña.

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