Concluye bloqueo en Necoxcalco tras acuerdos con manifestantes

Luego de casi tres días de manifestación y bloqueo carretero en la junta auxiliar de San Esteban Necoxcalco, perteneciente al municipio de San Antonio Cañada, autoridades municipales y representantes del Gobierno del Estado alcanzaron acuerdos con los pobladores para reabrir la vialidad.

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando la presidenta municipal de San Antonio Cañada, Areli González Hernández, informó que sostuvo una reunión con el presidente auxiliar y su comitiva, acompañada por funcionarios estatales, entre ellos personal de la Subsecretaría de Gobierno y delegados regionales del distrito de Ajalpan.

Durante el encuentro, las autoridades señalaron que se dará seguimiento a las demandas planteadas por los habitantes de la comunidad, quienes mantenían el bloqueo como medida de presión.

Te puede interesar: Accidente de camiones y autobús provoca caos vial en el Arco Norte

Asimismo, las autoridades aseguraron que el diálogo se desarrolló de manera pacífica y rechazaron haber promovido actos de violencia durante las protestas.

Tras los acuerdos alcanzados, los manifestantes retiraron el bloqueo y se restableció la circulación en la zona, sin que se reportaran incidentes entre pobladores y personal del ayuntamiento.

Editor: César A. García

Te recomendamos: