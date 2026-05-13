Texmelucan realiza jornada de Maternidades Deseadas, Libres y Diversas

En el marco de la celebración del Día de las Madres y con el objetivo de reconocer, así como valorar la maternidad y el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso, a través de la Secretaría de Bienestar Social y del Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense, llevó a cabo la Jornada de Servicios “Maternidades Deseadas, Libres y Diversas” en el zócalo de la ciudad.

Durante su mensaje, el alcalde Juan Manuel Alonso destacó la importancia de generar espacios de bienestar para las madres texmeluquenses, reiterando el compromiso de su gobierno con la inclusión y apoyo integral para las mujeres del municipio.

Por su parte, el secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez, destacó la importancia de garantizar el acceso a la salud, el desarrollo integral y el respeto a la maternidad, mediante la creación de espacios incluyentes que contribuyan a la transformación social y al bienestar de las mujeres.

Durante la jornada se contó con la presencia de la Síndica Municipal, Regidoras, Regidores y funcionarios municipales. Asimismo, se ofrecieron diversos servicios gratuitos, entre los que destacan la aplicación de vacunas, servicio de belleza, mercado de emprendedoras, taller de bisutería, orientación psicológica, asesoría jurídica y zumba con fisioterapia, promoviendo espacios de convivencia, recreación y bienestar integral.

A través de esta jornada, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la generación de espacios de inclusión, respeto y reconocimiento para las mujeres, promoviendo valores fundamentales como la empatía, la solidaridad y la valoración.

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