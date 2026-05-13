Riña afuera de escuela Hermanos Serdán moviliza a policías

Una riña registrada la tarde de este 12 de mayo en el cruce de la 23 Poniente y 15 Sur, en la ciudad de Puebla, generó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), después de que dos hombres resultaran lesionados tras ser agredidos por otro sujeto.

De acuerdo con el informe policial, ciclopolicías que patrullaban la zona fueron alertados por ciudadanos sobre una pelea en el lugar. Al llegar, se entrevistaron con Ignacio Castelán, quien relató que se encontraba desayunando cuando un hombre se acercó y comenzó a atacarlo sin motivo aparente, provocándole una herida en la cabeza.

Asimismo, Carlos Mendes, identificado como familiar de la primera víctima, también fue lesionado, presuntamente con un objeto punzocortante en las piernas durante la agresión. Tras el ataque, el responsable escapó corriendo y se refugió en un domicilio marcado con el número 2110 de la 15 Sur.

Paramédicos de la ambulancia A-3208 acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a ambos heridos. Sin embargo, ninguno requirió traslado hospitalario, ya que las lesiones fueron catalogadas como menores.

El hecho llamó la atención de vecinos y padres de familia debido a que ocurrió a escasos metros de la escuela Hermanos Serdán, justo en horario de salida de estudiantes, situación que incrementó la preocupación por la seguridad en la zona.

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