Audi y Sitaudi alcanzan acuerdo contractual; trabajadores lo votarán

La empresa Audi y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) alcanzaron un acuerdo que será presentado a los trabajadores el próximo domingo para que puedan votar si lo aceptan o rechazan el 23 y 24 de junio.

Así lo informó el líder sindical César Orta Briones, quien explicó que el acuerdo ya está en manos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para llevar a cabo la consulta del mismo en las instalaciones de la armadora de lujo en San José Chiapa, desde las 19:00 horas del 23 de junio a las 7:00 horas del 24 de junio.

Recordó que será a través del voto libre, directo y secreto en el que elijan las condiciones del contrato laboral discutido este año.

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El líder sindical afirmó que pegarán el acuerdo en cada espacio de la empresa para su conocimiento.

Asimismo, convocó a una asamblea divisional extraordinaria para darles a conocer el acuerdo con la armadora alemana, la cual se llevará a cabo el domingo en la capital poblana.

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