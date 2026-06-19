Entregan presea “General Ignacio Zaragoza” a dos poblanos destacados

El Congreso del Estado otorgó la presea “General Ignacio Zaragoza” a dos poblanos que se han distinguido por su trayectoria, aportación al desarrollo social y el impulso al crecimiento igualitario en la entidad.

La entrega de este galardón se llevó a cabo durante una sesión solemne de la LXII Legislatura, la cual estuvo encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Pavel Gaspar Ramírez.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier asistió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, Francisco Sánchez González.

Durante el acto protocolario, la diputada Azucena Rosas Tapia afirmó que esta distinción representa un reconocimiento directo al talento, la dedicación y el esfuerzo de los ciudadanos que logran transformar a Puebla mediante el trabajo comunitario.

El General de División del Estado Mayor Retirado retirado, José Alfredo González Rodríguez, y el maestro Salvador Sánchez Trujillo.

Los legisladores locales determinaron rendir homenaje a su legado debido a las aportaciones que ambos han realizado en favor del bienestar de los poblanos desde sus respectivas trincheras.

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Al hacer uso de la palabra, el General de División del Estado Mayor Retirado, José Alfredo González Rodríguez, agradeció la condecoración y extendió el mérito a todas las Fuerzas Armadas del país.

“Recibir una condecoración que lleva el nombre del General Zaragoza tiene para mí un significado profundamente emotivo; Zaragoza simboliza la grandeza del espíritu mexicano, representa el valor que no se rinde, la dignidad que no se negocia, la lealtad a los principios y la firme defensa de nuestra soberanía”, manifestó.

Por su parte, el maestro Salvador Sánchez Trujillo enfocó su mensaje en la responsabilidad colectiva, subrayando que todas las personas poseen la capacidad de ayudar a los sectores más vulnerables. Precisó que este apoyo no se limita al aspecto económico, sino a la generación de mejores condiciones de vida mediante la implementación de acciones sociales.

Editor: César A. García

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