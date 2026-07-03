Taylor Swift y Travis Kelce celebran su esperada boda en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce celebrarán su esperada boda este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos. La información fue revelada por Variety y confirmada por The Associated Press.

De acuerdo con los reportes, la ceremonia principal iniciará a las cinco de la tarde y podría extenderse hasta las primeras horas del sábado. Además, el evento contará con un fuerte dispositivo de seguridad y provocará cierres viales en los alrededores del recinto para facilitar la logística.

Según Variety, alrededor de mil invitados asistirán a la celebración, mientras que un centenar de familiares y amigos cercanos participaron previamente en una cena de ensayo realizada un día antes de la boda.

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Aunque la pareja ha mantenido en privado la mayoría de los detalles del enlace, en los últimos días se intensificaron los preparativos alrededor del Madison Square Garden, donde fueron instaladas estructuras temporales y reforzadas las medidas de seguridad.

El enlace ha despertado un amplio interés a nivel internacional, tanto por la relevancia de la pareja como por la magnitud del evento. Medios como Variety y AP destacan que se trata de una de las bodas más esperadas del año y que la ciudad de Nueva York ha implementado un operativo especial para garantizar el desarrollo de la celebración.

Editor: Arturo Medina

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