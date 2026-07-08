Confirman primer fallecido tras emergencia en gruta de Cuetzalan

Las labores de rescate en la Gruta de Chichicazapa, ubicada en el municipio de Cuetzalan del Progreso, fueron reforzadas este martes con la incorporación de personal especializado en buceo y rapel, luego de que siete personas quedaran atrapadas tras el incremento del nivel del río subterráneo provocado por las intensas lluvias registradas en la región.

Hasta el momento, se informó que un hombre salió por su propia cuenta de la gruta; tras la intervención de autoridades, dos más fueron encontrados con vida y, la mañana de este miércoles, se reportó la localización de un cadáver, por lo que la búsqueda de otras tres personas aún continúa.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno de Puebla informó que el operativo es encabezado por su titular, el coronel Bernabé López Santos, quien coordina las acciones mediante un Sistema de Comando de Incidentes para optimizar la respuesta de las distintas corporaciones participantes.

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En las maniobras intervienen elementos de la Comisión Nacional de Emergencias, la Secretaría de Gobernación estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), así como unidades de Protección Civil de los municipios de Cuetzalan, Chignautla, Tlatlauquitepec y Teziutlán, además de grupos de voluntarios.

Las autoridades mantienen una evaluación permanente de las condiciones al interior de la gruta debido al elevado caudal y al pronóstico de lluvias. En caso de que las circunstancias lo requieran, se contempla la incorporación de espeleólogos especializados para fortalecer las tareas de búsqueda y extracción.

Cabe mencionar que, por ahora, se sabe que la víctima mortal sería un masculino de quien no se han revelado detalles personales sobre su identidad, aunque se sabe que todos los afectados serían miembros de una familia originaria de Chignautla, quienes aparentemente realizaban la expedición sin apoyo de algún guía de turistas certificado.

#Seguridad 🚨 Carlos Bernabé, Coordinador de Protección Civil Estatal, confirmó el hallazgo de una persona sin vida al interior de las grutas de Cuetzalan donde se realizaba la búsqueda del resto de personas atrapadas en el atractivo ecoturístico.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/AiuIpYwWmJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Editor: César A. García

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