Incremento de río subterráneo dificulta rescates en gruta de Cuetzalan

Un grupo de 7 personas ingresó a la Gruta Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, pero la creciente del agua provocó que cuatro de ellas quedaran atrapadas; tras el incidente, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate que, hasta el momento, ha permitido localizar a otras dos personas con vida y una más, fallecida.

La familia originaria de Chignautla quedó atrapada la tarde del martes 7 de julio cuando realizaba una excursión en la zona, pero afortunadamente su guía, Agustín N., logró salir de la gruta y caminó hasta la Comandancia Municipal para solicitar auxilio, ya que las lluvias habían provocado la interrupción del suministro de energía eléctrica y de la señal de telefonía celular.

Tras recibir el reporte, alrededor de las 15:20 horas, se activaron los protocolos de emergencia y se desplegó un operativo de búsqueda con el que se logró el rescate de dos personas con vida; sin embargo, cuatro integrantes de la familia seguían desaparecidos.

El trabajo de búsqueda y rescate continúa en las grutas de Chichicazapa, mantenemos coordinación entre @SSPGobPue y los ayuntamientos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Chignautla.



En el @Gob_Puebla refrendamos nuestro compromiso: ante emergencias, nadie está solo.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/lfbtRGB9G2 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

Por mal clima suspenden búsqueda de 3 personas

La mañana de este miércoles 8 de julio, el coordinador general de Protección Civil del Estado, Bernabé López Santos arribó a la zona para supervisar y coordinar las labores de rescate junto con autoridades municipales y cuerpos de emergencia.

Horas más tarde, dio a conocer que se localizó y se logró la extracción de un masculino de 31 años de edad sin vida, quien ya fue reconocido por los familiares en el lugar, pero aún faltan 3 personas por rescatar de la zona que se mantiene inundada.

Derivado de la presencia de lluvia en la zona, que incrementa el nivel del río subterráneo y representa un riesgo para los equipos de rescate, indicó que se determinó suspender temporalmente las maniobras de búsqueda, por lo que, las labores se reanudarán en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

🆘 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, refuerza las labores en la Gruta de Chichicazapa, Cuetzalan, donde 7 personas quedaron atrapadas.



⚠️ 4 personas continúan al interior; la búsqueda sigue.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/2yAZdVL4fX — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

El funcionario aseguró que la búsqueda continuará hasta localizar a las tres personas que aún permanecen desaparecidas, en cumplimiento de la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Por su parte, el presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, agradeció el respaldo del gobernador y destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender la emergencia.

Añadió que el acceso a la zona permanece restringido para evitar entorpecer las labores de rescate y pidió comprensión a la población, mientras continúan los trabajos de búsqueda.

Editor: Renato León

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